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Сегодня, 11:36

Титов заявил, что никогда не хотел перейти в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-капитан «Спартака» Егор Титов отметил, что никогда не собирался переходить в ЦСКА.

«История о том, что я мог перейти в ЦСКА? Это неправда. Такого не было никогда. В шутку была ситуация — 2004-й год, я не играл в тот год, стояли Гинер и я в метре друг от друга, он курил сигару и в шутку сказал: «А давай к нам». Я ответил: «Евгений Леннорович, при всем уважении, не сделаю этого никогда». И на этом тема была закрыта», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Титов выступал за «Спартак» с 1994 по 2008 год. Всего ща московский клуб он провел 444 матча, забил 105 мячей и отдал 85 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-titov-nikogda-takogo-ne-by-lo-chto-ya-hotel-ujti-v-tsska/
Егор Титов
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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