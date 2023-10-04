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4 октября, 23:08

Титов считает, что сейчас в РПЛ каждый может обыграть каждого

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

«У нас весь чемпионат удивительный. Многие думали, что «Зенит» — это надолго. Но его можно обыгрывать, даже при таких игроках и ресурсах, как у «Газпрома». В нашем чемпионате сейчас каждый может обыграть каждого. Кто сможет прервать гегемонию «Зенита»? Еще рано об этом говорить: сыграна лишь треть чемпионата. Самое плохое другое. Большая зимняя пауза. Она всегда мешает: за 2-3 месяца поменяться может что угодно. В истории чемпионата уже были случаи, когда команда шла здорово — тот же «Спартак». А потом — ужасная и провальная весна. Новый чемпион — это будет явный плюс для всей РПЛ. А для Питера — нет. Потому что они хотят выиграть шестое подряд чемпионство и догнать наш «Спартак», который в 90-е добивался такого результата», — приводит слова Титова Sport24.

После 10 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. На втором месте — «Крылья Советов» (21 очко). Замыкает тройку «Локомотив» (18 очков). «Зенит» — четвертый (17 очков).

Источник: https://sport24.ru/football/news-584021-titov-o-zenite-mnogiye-dumali-chto-eto-nadolgo-no-seychas-kazhdyy-mozhet-obygrat-kazhdogo
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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В «Динамо» подтвердили информацию о разработке нового формата чемпионата России
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

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Пари Нижний Новгород

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