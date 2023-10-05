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Масалитин: «На текущем отрезке сезона именно «Факел» и «Сочи» проявили себя менее ярко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что «Факел» и «Сочи» являются главными разочарованиями старта сезона-2023/24 в РПЛ.

«Здесь не надо быть оригинальным — «Сочи» и «Факел». «Сочи» совсем недавно еще второе место занимал, серебряные медали выигрывал, а сейчас вообще безобразие творится. Непонятно, что с командой происходит, очень нехорошая ситуация, это чувствуется на поле. А у «Факела» вроде бы и игра была, но почему-то все развалилось и ничего нет. Хотя у нас чемпионат такой — может за два тура все поменяться. Может «Факел» вполне преобразиться и «Сочи», а вместо них какие-нибудь новые разочарования появятся. Но на текущем отрезке именно эти две команды проявили себя менее ярко», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

«Факел» набрал 8 очков в 10 турах и занимает 14-е место в турнирной таблице, а «Сочи» идет последним — 6 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/04/21430723.shtml?updated
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
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 - : -
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Краснодар – Ростов
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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