В «Динамо» подтвердили информацию о разработке нового формата чемпионата России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможном изменении формата чемпионата России и Суперкубка России. По информации «РБ Спорт» клубы РПЛ хотят поменять формулу сезона.

— Появилась информация, что может измениться формат чемпионата России, Суперкубок, может быть, будет зимой. Что вы знаете об этом?

— Мы участвовали в разработке, но сейчас ведутся консультации с заинтересованными сторонами: лига, клубы, вещатель, спонсоры турнира, конечно же, РФС. Сейчас ведется аналитическая работа. Никаких кардинальных предложений, увеличение игровых дней там не было. Мы обсуждали с клубами какие есть идеи по улучшению текущей ситуации. Может быть, ничего не надо менять.

— Вы для себя уже закрыли свою первоначальную идею с отдельным турниром? Она еще может быть актуальна?

— Все решает количество игровых дней. И приоритет, который мы перед собой ставим. Есть приоритеты связанные с реализацией футбола, со спортивной подготовкой. Все эти интересы нужно учитывать. Мы продолжим обсуждение. Финальное слово будет за РФС.

— Главными инициаторами являетесь вы и Роман Бабаев?

— В настоящий момент так.

— Первые отзывы от РФС вы получили?

— Мы находимся в процессе. Когда мы будем готовы, мы проведем рабочую группу. Там будет какое-то более-менее завершенное обсуждение.

— Это было собрание про видение лиги?

— Это была просто консультация с клубами. Просто совещание.

— Все клубы участвовали?

— Те, кто изъявил желание, — сказал Пивоваров.

«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе команды 24 очка. На втором месте расположились «Крылья Советов», у которых в активе 21 очко. «Локомотив» идет на третьей позиции (18). У «Зенита» четвертая строчка (17).