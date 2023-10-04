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Сегодня, 19:44

В «Динамо» подтвердили информацию о разработке нового формата чемпионата России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможном изменении формата чемпионата России и Суперкубка России. По информации «РБ Спорт» клубы РПЛ хотят поменять формулу сезона.

— Появилась информация, что может измениться формат чемпионата России, Суперкубок, может быть, будет зимой. Что вы знаете об этом?

— Мы участвовали в разработке, но сейчас ведутся консультации с заинтересованными сторонами: лига, клубы, вещатель, спонсоры турнира, конечно же, РФС. Сейчас ведется аналитическая работа. Никаких кардинальных предложений, увеличение игровых дней там не было. Мы обсуждали с клубами какие есть идеи по улучшению текущей ситуации. Может быть, ничего не надо менять.

— Вы для себя уже закрыли свою первоначальную идею с отдельным турниром? Она еще может быть актуальна?

— Все решает количество игровых дней. И приоритет, который мы перед собой ставим. Есть приоритеты связанные с реализацией футбола, со спортивной подготовкой. Все эти интересы нужно учитывать. Мы продолжим обсуждение. Финальное слово будет за РФС.

— Главными инициаторами являетесь вы и Роман Бабаев?

— В настоящий момент так.

— Первые отзывы от РФС вы получили?

— Мы находимся в процессе. Когда мы будем готовы, мы проведем рабочую группу. Там будет какое-то более-менее завершенное обсуждение.

— Это было собрание про видение лиги?

— Это была просто консультация с клубами. Просто совещание.

— Все клубы участвовали?

— Те, кто изъявил желание, — сказал Пивоваров.

«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе команды 24 очка. На втором месте расположились «Крылья Советов», у которых в активе 21 очко. «Локомотив» идет на третьей позиции (18). У «Зенита» четвертая строчка (17).

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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В «Динамо» сообщили, что не обращались в CAS по делу Норманна
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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