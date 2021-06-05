Червиченко: «Зарема Салихова предвосхитила бурю критики в адрес Черчесова»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в чате своего Tetegram-канала «Zarema» написала: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп».

«Основные деньги в «Спартак» идут из семейного бюджета Заремы, — сказал Червиченко «СЭ», — Поэтому она может рассуждать на тему того, как ими правильно распоряжаться. Она также имеет право на какое-то мнение в сторону Черчесова. На сегодняшний день он возглавляет национальную сборную — это не освобождает его от критики. Как мне кажется, скоро будет поток недовольства в сторону Черчесова по его решениям. Зарема просто предвосхитила бурю, которая в скором времени произойдет. Не хочет его видеть в «Спартаке»? Наверное, она что-то знает и понимает. После формирования сборной я бы тоже не стал обращаться к Черчесову в клубном формате».

Червиченко также оценил заявление Салиховой о некачественной работе селекционной службы «Спартака».

«Доля правды в этом есть. Рецепта как правильно действовать — нет. Все знают, как не должно быть. А как правильно — мало, кто понимает. Я очень часто говорю, что «Спартак» доверяет право выбора игроков не совсем правильным людям. Большинство, кто приходят в «Спартак» пытаются просто сделать себе состояние, а не помочь команде. Они становятся из небогатых людей — богатыми. А «Спартак» получает груз в виде игроков, с которыми нередко приходится бесплатно расставаться», — добавил Червиченко.

3 июня Зарема Салихова завела свой Telegram-канал. 3 мая она вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая Салихова приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.

(Артем Бухаев)