Тимур Арсланбеков: «У Егорова личные отношения с арбитрами часто превалируют над профессиональными»

Известный в прошлом арбитр, а ныне спортивный директор «Нефтехимика» Тимур Арсланбеков в большом интервью «СЭ» выразил мнение, что на сборах российских судей проводится очень мало методической работы.

— Как вам работа Егорова на посту руководителя ДСИ?

— Из общения с бывшими коллегами прихожу к выводу, что у Егорова личные отношения с арбитрами часто превалируют над профессиональными. Плюс на сборах очень мало методической работы. А судей надо готовить! Уделять огромное внимание психологии. В нынешнем сезоне с первых туров на арбитров пошел такой накат, что бросается в глаза — ребята зажаты.

— Как их раскрепостить?

— Через работу на сборах, тесты, тренировки. Другой важный момент — для развития судей в ПФЛ не делается ничего! Знаете, сколько у них длятся сборы?

— Сколько же?

— Два дня! В год! Это катастрофа! Как с таким подходом отбирать арбитров для ФНЛ в ближайшем будущем?

— На собрании клубов премьер-лиги многие руководители команд выразили недовольство работой Егорова. Но президент РФС Александр Дюков заявил, что увольнять главу ДСИ не намерен.

— Да, Александр Валерьевич считает, что цепь громких судейских ошибок в начале сезона произошла не только по вине Егорова. До декабря ему дали шанс на исправление ситуации. Посмотрим, что будет дальше.

— Если не Егоров, то кто?

— Иностранец. Либо абсолютно независимый человек, харизматичный, беспристрастный. (Александр Кружков)