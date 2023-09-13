Тимощук — о Венделе: «Мы видим, с каким настроением и рвением он помогает команде»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в комментарии для «СЭ» высказался об игре полузащитника команды Вендела.

26-летний бразилец прибыл в расположение команды после летнего отпуска с опозданием — 25 июля.

«Вендел извинился перед командой за опоздание. Сейчас он работает, и мы видим, с каким настроением и рвением он помогает команде добиваться результата. Наказание? Он извинился. В том числе есть рычаги финансовые, когда футболист платит штраф за то, что он нарушил регламент сбора команды и подготовки», — сказал Тимощук «СЭ».

Вендел выступает за петербургскую команду с 2020 года. Вместе с «Зенитом» бразилец стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 6 матчах команды во всех турнирах.