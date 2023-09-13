Бут: «У Слуцкого топ-юмор, он вернется и будет лучшим тренером России»

Бывший футболист Мэтью Бут поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Леонидом Слуцким в «Крыльях Советов».

«Слуцкий — тренер, который сломал систему. Объясняю: он один из первых в мире, кто начал использовать видеоанализ, чуть ли не придумал это. Горд, что играл под его руководством», — приводит «РБ Спорт» слова Бута.

Также он высказался о медийной активности российского тренера.

«Я знаю, что он стал комиком. Не удивлен! Почему? Потому что Леонид Викторович — персонаж, талантливый во всем. Его юмор — топ, мне он очень нравится. Если вы не знаете, то юмор тоже очень важен в футболе. Уверен, что вся история с его участием в различных передачах не помешает ему вернуться в тренерство. Можно сказать, он станет лучшим тренером России, когда вернется! Вот увидите (смеется)», — добавил Бут.

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. Также 52-летний специалист тренировал ЦСКА, «Витесс», «Халл Сити», «Крылья Советов» и другие команды.

Сейчас Слуцкий ведет два проекта на YouTube-канале «Коммент.Шоу»: «Коммент.Тренер» и «Ну, так нельзя, ###».