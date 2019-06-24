Тимофеева вновь арендовали "Крылья"

Как стало известно "СЭ", 25-летний полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев проведет сезон-2019/20 в аренде в "Крыльях Советов", за которые уже выступал на тех же условиях во второй половине прошлого чемпионата России. Стороны уладили все детали новой сделки – в ближайшее время о переходе должно быть объявлено официально.

В РПЛ-2018/19 Тимофеев провел 27 официальных матчей, забив в них 2 гола – 17 и 1 за красно-белых, 12 и 1 за самарцев. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2022 года. (Вячеслав Короткин)

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