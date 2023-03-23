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Тикнизян: «Если Сперцян так будет продолжать, он приблизится к уровню Мхитаряна»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может заменить Генриха Мхитаряна в сборной Армении.

«Мхитарян — большая фигура не только в Армении, но и в мировом футболе. Во многих топ-чемпионатах поиграл, знает много языков, видно по нему, что это очень воспитанный и добрый человек. Мне бы очень хотелось сыграть с Генрихом на одном футбольном поле, а еще лучше в одной команде. Но, к сожалению, этого, наверное, не будет. Жаль, что он завершил карьеру в сборной, мне не удалось с ним встретиться, но будем двигаться дальше.

После ухода лидера любая команда испытывает какие-то проблемы. Рано еще говорить, что Мхитаряна кто-то полноценно сумеет заменить. Но если мы говорим об Эдике Сперцян?е, то у него все для этого есть. Я уверен, если он так будет продолжать, он приблизится к уровню Мхитаряна. Генрих сам говорил про это и выделял Эдика, только работа поможет ему сделать шаг вперед», — приводит Metaratings.ru слова Тикнизяна.

Тикнизян получил вызов в сборную Армении и может дебютировать за команду в матче против Турции (25 марта) в отборочном турнире Евро-2024. До этого футболист выступал за молодежные сборные России различных возрастов.

Источник: https://metaratings.ru/news/tiknizyan-u-spercyana-est-vsyo-chtoby-zamenit-mkhitaryana-v-sbornoi-armenii-237401/
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Генрих Мхитарян
Наяир Тикнизян
Эдуард Сперцян
Футбол
Сборная Армении по футболу
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