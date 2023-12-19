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Сегодня, 04:33

Тикнизян рассказал, как проведет отпуск

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, чем будет заниматься в отпуске.

— Помимо того, что восстанавливаться, надо еще как-то отдыхать, — приводит слова Тикнизяна «Известия». — Я в принципе всегда за активный отдых. Поэтому буду параллельно заниматься и готовиться к сборам и второй части сезона — такое вообще нельзя исключать из своего отпуска. На протяжении всей карьеры надо себя поддерживать в хороших кондициях, хорошей форме. Собственно говоря, этим и займусь. Кроме того, конечно, полечу на море с женой. Там займусь уже полноценной подготовкой.

— В конце сентября очень шумно в медиа было обставлено видео, как вы сделали предложение Яне на Останкинской башне. Но новость про саму вашу свадьбу мало кто заметил.

— Счастье любит тишину. Слава Богу, что все так сложилось.

— Почему решили сделать предложение именно на Останкинской телебашне?

— Это немного символично для нее, поскольку она там работает. И при этом довольно неожиданно, поскольку я это предложение сделал под предлогом экскурсии и какой-то автограф-сессии в этом месте.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://iz.ru/1622502/aleksei-fomin/dziuba-nazyval-menia-shashlychnikom
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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