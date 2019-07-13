Тихонов считает, что у Игнатова есть шансы дорасти до Титова

Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов высказал свое мнение по поводу сравнения хавбека красно-белых Михаила Игнатова с российским специалистом и бывшим игроком москвичей Егором Титовым.

– Когда его начали сравнивать с Егором Титовым, то я сразу сказал, что там и одной трети от Титова нет. Да, перспектива – это хорошо, но результат нужен здесь и сейчас. Безусловно, шансы вырасти у Михаила есть, но надо работать над этим, – приводит RT слова Тихонова.

В сезоне 2018/19 Игнатов провел за "Спартак" 14 матчей и забил один гол. В завершившемся сезоне клуб занял пятое место в чемпионате страны.