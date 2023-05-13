Тихонов: «Крыльям Советов» во что бы то ни стало нужно выгрызать очки»

Бывший тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Всего одно поражение у «Локомотива» после зимней паузы. И кому? Нынешнему чемпиону. Команда продолжает уверенную поступь, много забивает и верит в себя как никогда. У «Крыльев» же серия из поражений, проблемы с составом, но зато мощная турнирная мотивация в отличие от железнодорожников, у которых уже не стоит ни вопрос вылета, ни вопрос медалей. Самарцам нужно выгрызать эти очки во что бы то ни стало. Тем более у себя дома», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Самарский клуб после 26 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.

Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» пройдет 14 мая и начнется в 14.00 мск.