Тихонов: «Дзюба называл одного тренера «Спартака» тренеришкой, а он потом 3 раза подряд выиграл ЛЕ»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился мнением о возможном уходе Доменико Тедеско из «Спартака» до конца сезона-2020/21.

«Будет новый тренер «Спартака» иностранцем или русским — без разницы, главное, чтобы давал результат. «Спартак» — настолько специфическая команда, какой бы тренер туда ни пришел, все равно может не получиться. Помните, Артем Дзюба одного специалиста называл «тренеришкой» (речь о бывшем наставнике красно-белых Унаи Эмери — прим. «СЭ»)? Он после этого ушел, выиграл три раза подряд Лигу Европы. А в «Спартаке» у него получилось? О чем и речь. Даже супертренер может прийти и у него может не получиться. Думаю, Тедеско доработает до лета. Я бы хотел, чтобы он доработал», — сказал в эфире «Матч Премьер» Тихонов.

Ранее Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком». Соглашение немецкого специалиста с московским клубом действует до конца сезона-2020/21. Сообщалось, что «Спартак» рассматривает возможность досрочного расторжения договора с тренером.

После 19 туров Тинькофф РПЛ-2020/21 «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 35 очками.