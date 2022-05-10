Терехов: «Рано вешать медали игрокам «Сочи», еще два тура впереди»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился мнением о борьбе за медали Тинькофф РПЛ.

«Конечно, рано вешать медали игрокам «Сочи». Еще два тура впереди. Многие команды обжигались, когда, казалось бы, вот-вот. Поэтому нужно сейчас подготовиться к «Нижнему Новгороду». И сыграть на максимуме. ЦСКА и «Динамо»? Мы не смотрим на команды, буксуют они или нет. У любой бывают спады и подъемы. Но, конечно, разбирали. Мы вообще всех соперников детально разбираем, ищем слабые стороны, пытаемся их максимально использовать на поле, чтобы победить», — приводит слова Терехова «Известия».

«Сочи» за два тура до конца сезона занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. У идущего на второй строчке «Динамо» столько же очков, у ЦСКА, который занимает четвертое место, — на 5 очков меньше.