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Сегодня, 05:59

Терехов считает, что «Сочи» может бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился мнением о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.

«Я думаю, все возможно. Почему нет? Все зависит как от нас, так и от руководства. Но так далеко заглядывать нет смысла, потому что никто не знает, какой будет следующий сезон. Сейчас все мысли — об оставшихся двух турах», — приводит слова Терехова «Известия».

«Сочи» за два тура до конца сезона занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. У идущего на второй строчке «Динамо» столько же очков. «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

Источник: https://iz.ru/1332271/aleksei-fomin/rano-ili-pozdno-nas-razbaniat-i-vse-budet-normalno
ФК Зенит
ФК Сочи
Сергей Терехов
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
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П
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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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Спартак

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