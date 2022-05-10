Терехов считает, что «Сочи» может бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился мнением о борьбе с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.

«Я думаю, все возможно. Почему нет? Все зависит как от нас, так и от руководства. Но так далеко заглядывать нет смысла, потому что никто не знает, какой будет следующий сезон. Сейчас все мысли — об оставшихся двух турах», — приводит слова Терехова «Известия».

«Сочи» за два тура до конца сезона занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. У идущего на второй строчке «Динамо» столько же очков. «Зенит» досрочно стал чемпионом России.