«Теперь будем топить за «Аталанту». Баринов и Идову — о новости про трансфер Миранчука
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Игроки «Локомотива» полузащитник Дмитрий Баринов и защитник Брайн Идову, арендованный «Химками», отреагировали на новость о том, что «Аталанта» согласовала трансфер хавбека Алексея Миранчука.
— Леха уходит? Ни фига себе, — сказал Баринов во время прямого эфира в Instagram.
— Удачки Алексею. Теперь будем топить за «Аталанту», как за «Сельту» и «Монако», — продолжил Идову.
Ранее Sky Sport Italia сообщил, что «Аталанта» завершила сделку по Миранчуку за 14,5 миллиона евро. Контракт будет рассчитан на пять лет, «Локомотив» получит процент от перепродажи игрока.