Игроки «Локомотива» полузащитник Дмитрий Баринов и защитник Брайн Идову, арендованный «Химками», отреагировали на новость о том, что «Аталанта» согласовала трансфер хавбека Алексея Миранчука.

— Леха уходит? Ни фига себе, — сказал Баринов во время прямого эфира в Instagram.

— Удачки Алексею. Теперь будем топить за «Аталанту», как за «Сельту» и «Монако», — продолжил Идову.

Ранее Sky Sport Italia сообщил, что «Аталанта» завершила сделку по Миранчуку за 14,5 миллиона евро. Контракт будет рассчитан на пять лет, «Локомотив» получит процент от перепродажи игрока.