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Тедеско рассказал, кто удивил его больше всего после отпуска

13:08
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью клубному телевидению отметил, что в первый день сборов перед командой стояла задача адаптироваться к работе.

— После первого дня сборов сложно что-то говорить о команде и ее состоянии, — сказал Тедеско. Основная задача — адаптация к работе, привыкнуть к полю и мячу. Айртон удивил больше всех, да, не ожидали, что из отпуска он вернется блондином.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

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