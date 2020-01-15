Тедеско рассказал, кто удивил его больше всего после отпуска
13:08
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью клубному телевидению отметил, что в первый день сборов перед командой стояла задача адаптироваться к работе.
— После первого дня сборов сложно что-то говорить о команде и ее состоянии, — сказал Тедеско. Основная задача — адаптация к работе, привыкнуть к полю и мячу. Айртон удивил больше всех, да, не ожидали, что из отпуска он вернется блондином.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.
? Доменико Тедеско: «Главная задача в Абу-Даби — сбор данных»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 15, 2020
Главный тренер красно-белых — об итогах первого дня сборов в ОАЭ ??https://t.co/tbeCCFdaqN#Спартак #КрасноБелыеСборы?? pic.twitter.com/RoYKSjRN6z
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