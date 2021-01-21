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Тедеско рассказал, как найти место на поле Промесу в случае его перехода в «Спартак»

11:25
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал, как будет искать место на поле голландскому атакующему полузащитнику Квинси Промесу, если переговоры по его переходу в клуб завершатся успешно.

— Если у тренера в распоряжении есть качественный футболист — не важно, центральной линии или фланга, — задача тренера найти ему место на поле. Если клуб купил классного футболиста, моя работа найти для него позицию и обеспечить ему игровое время. Разумеется, если он здоров, готов функционально, хорошо тренируется и заслуживает выхода на поле. Команда всегда должна знать причины, по которым тренер принимает то или иное решение. И тогда игроки скажут: «Конечно, нет вопросов. Мы принимаем это решение». Даже если футболист в команде пару месяцев, но его уровень очень высок, остальные должны принять это и согласиться с тренером, — сказал Тедеско.

Ранее директор департамента по связям с общественностью клуба Антон
Фетисов подтвердил, что клубы ведут переговоры о возвращении Промеса в
«Спартак».

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2020/21 29-летний голландец провел 23 матча за «Аякс», на его счету 6 голов и 1 результативная передача.

(Артем Калинин)

Полная версия интервью Тедеско — на сайте «СЭ»

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