РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тедеско пригласил на обед персонал «Спартака»

20:02
Теги:

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, а также его помощники Андреас Хинкель и Макс Урванчки пригласили на дружеский обед весь персонал спартаковской команды — от врачей, массажистов, администраторов до водителя автобуса.

Тренерский штаб сразу запланировал это мероприятие в целях установить более тесный контакт с новым для себя коллективом, однако из-за насыщенного расписания первых недель встреча прошла в одном из московских ресторанов лишь после победы над «Локомотивом». (Константин Алексеев)

Опрос

проголосовало: 23777
Все опросы
Какого результата «Спартак» Тедеско добьется в этом сезоне?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир