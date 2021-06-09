Тедеско назвал российского тренера, работа которого ему больше всего понравилась

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско сказал, что ему нравится работа Леонида Слуцкого в «Рубине».

— Кого из коллег уважаете больше всего?

— Абсолютно всех. Если же выделять кого-то в плане работы, то назову Леонида Слуцкого. «Рубин» провел шикарный сезон, особенно второй круг, когда очень много побеждал.

— В России Слуцкий популярен еще и из-за своего юмора, съемок в роликах.

— Да, я видел что-то такое, где он в маске. И в технической зоне видно, как переживает за команду, качается в кресле. Это эмоции, которые мне нравятся. Уверен, со стороны Слуцкого это тоже не игра — он такой и есть.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.