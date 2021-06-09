Тедеско назвал российского тренера, работа которого ему больше всего понравилась
Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско сказал, что ему нравится работа Леонида Слуцкого в «Рубине».
— Кого из коллег уважаете больше всего?
— Абсолютно всех. Если же выделять кого-то в плане работы, то назову Леонида Слуцкого. «Рубин» провел шикарный сезон, особенно второй круг, когда очень много побеждал.
— В России Слуцкий популярен еще и из-за своего юмора, съемок в роликах.
— Да, я видел что-то такое, где он в маске. И в технической зоне видно, как переживает за команду, качается в кресле. Это эмоции, которые мне нравятся. Уверен, со стороны Слуцкого это тоже не игра — он такой и есть.
35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.
(Константин Алексеев)
Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/
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