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Тедеско назвал российского тренера, работа которого ему больше всего понравилась

23:05
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, "СЭ".
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, &quot;СЭ&quot;.
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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско сказал, что ему нравится работа Леонида Слуцкого в «Рубине».

— Кого из коллег уважаете больше всего?

— Абсолютно всех. Если же выделять кого-то в плане работы, то назову Леонида Слуцкого. «Рубин» провел шикарный сезон, особенно второй круг, когда очень много побеждал.

— В России Слуцкий популярен еще и из-за своего юмора, съемок в роликах.
— Да, я видел что-то такое, где он в маске. И в технической зоне видно, как переживает за команду, качается в кресле. Это эмоции, которые мне нравятся. Уверен, со стороны Слуцкого это тоже не игра — он такой и есть.

35-летний специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

(Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/domeniko-tedesko-o-fedune-corne-gazizove-popove-rue-vitorii-1798408/

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