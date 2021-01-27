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Тедеско может возглавить «Шальке» в случае вылета

13:21
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Новым главным тренером «Шальке» может стать Доменико Тедеско, сообщает Sport1. Такой вариант возможен в случае вылета команды из первой бундеслиги.

Сейчас специалист возглавляет «Спартак», но он покинет команду по окончании сезона. Нынешний главный тренер «кнаппенов» Кристиан Гросс в случае вылета уйдет. Другой кандидат — Димитриос Граммозис, последним клубом которого был «Дармштадт».

35-летний Доменико Тедеско уже тренировал «Шальке» в 2017-2019 годах. Команда занимает последнее, 18-е место в бундеслиге, набрав семь очков в 18 матчах.

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