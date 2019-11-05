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Тедеско играет в FIFA. Вилков играет с огнем. Лайв Симонова и Короткина — начало в 15.00

13:00

Сегодня с 15.00 до 16.00 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы:

— первое поражение Доменико Тедеско

— какие претензии к главному тренеру красно-белых

— битва «Зенит» — ЦСКА — почему Питер не победил

— Гончаренко подвис или Гончаренко спасся

— судейство Вилкова — какие будут последствия

— «Локо» — «Ювентус» и «Зенит» — «Лейпциг» — решающие для России матчи в группе

— «Динамо» Новикова — бело-голубые не вылетят?

Номер WhatsApp для связи — +7 -925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!

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