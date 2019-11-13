РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тедеско, Цорн и Федун приехали на игру «Спартака-2»

12:36
Леонид Федун и Томас Цорн. Доменико Тедеско.
Леонид Федун и Томас Цорн.
Теги:

В рамках 23-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Спартак-2» сыграет с «Армавиром». На эту встречу приехала целая делегация из первой команды.

В том числе владелец «Спартака» Леонид Федун, генеральный директор клуба Томас Цорн и главный тренер первой команды Доменико Тедеско.

«Спартак-2» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. (Александр Чурилин)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир