Тедеев — о Бакаеве: «Немного изменил его менталитет»
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника Солтмурада Бакаева в первых девяти турах сезона.
— Бакаев довольно ярко смотрелся в первых девяти турах, забил три мяча, отдал две результативные передачи. Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян назвал его даже одним из самых талантливых игроков своего поколения.
— Солтмурад — однозначно интересный футболист с хорошими качествами. Скоростной игрок. Неслучайно, как вы заметили, он довольно ярко сыграл на этом отрезке. Мы в него поверили, дали игровое время. Моей главной задачей было немного изменить его менталитет. Во-вторых, я понимал, что его нужно научить быстро восстанавливаться в процессе игровой сессии. Для этого мы несколько видоизменили тренировочный процесс. Это помогло. Дальше — больше. Бакаев должен очень много над собой работать. Ведь, как правило, футболистам, обладающим высокой скоростью, не хватает аэробной емкости.
— Со стороны кажется, что за счет своей резкости и скорости Бакаев может создать проблемы чуть ли не любому правому защитнику в нашей лиге.
— Всегда есть к чему стремиться. В наших с них разговорах я настаиваю, что он должен играть на своих сильных качествах. Бакаев — не только игрок левой бровки, левого фланга. Он и справа способен довольно успешно действовать. Мы уже использовали его на разных позициях, на разных флангах. Все зависит от тактических нюансов, от соперника, к которому готовимся.
— Но пока справа, как правило, играет 21-летний Данилин. Вы им довольны?
— Однозначно ответить на этот вопрос я сейчас не могу. Он молодой, перспективный, много работает над собой. Некоторые матчи проводит ярко, некоторые — бледнее. Бывают и ошибки, что в принципе нормально для любого футболиста в РПЛ. Но утверждать, что кем-то я доволен на 100 процентов, нельзя. Всем, в том числе и тренерам, нужно постоянно развиваться. Мы с Данилиным часто проводим индивидуальные беседы. Кирилл — приятный парень, у него хороший характер. Он знает себе цену, довольно честолюбивый человек. Мне в нем это очень нравится. Его никогда не увидишь безразличным по отношению к любому эпизоду, любой игровой ситуации. Вот это очень важно!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1