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Тедеев назначен новым старшим тренером молодежки «Ростова»

18:10
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В тренерском штабе молодежного состава «Ростова» произошли изменения. Новым старшим тренером команды назначен Заур Тедеев, который ранее занимал в клубе должность руководителя программы развития молодежного футбола, сообщает официальный сайт клуба.

Александр Черкес, возглавлявший молодежку с лета 2019 года, продолжит работу в структуре клуба на другой должности.

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13147

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