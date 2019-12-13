Тедеев назначен новым старшим тренером молодежки «Ростова»
18:10
В тренерском штабе молодежного состава «Ростова» произошли изменения. Новым старшим тренером команды назначен Заур Тедеев, который ранее занимал в клубе должность руководителя программы развития молодежного футбола, сообщает официальный сайт клуба.
Александр Черкес, возглавлявший молодежку с лета 2019 года, продолжит работу в структуре клуба на другой должности.
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