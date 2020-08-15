После матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА — «Тамбов» (2:1) задержаны не менее 15 болельщиков армейцев, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева. Им грозит денежный штраф и запрет на посещение стадиона.

— В настоящий момент ко мне обратились не менее 15 человек за помощью. Им инкриминируют ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время, — сказал Соловьев.

По словам адвоката, причиной стала кричалка «Живе Беларусь».

Фанаты начали скандировать ее после того, как белорусский форвард Илья Шкурин вывел армейцев вперед, забив дебютный мяч в РПЛ, который и стал победным.

— В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг и задержали болельщиков, — добавил адвокат.