Таски: «Спартак» до последнего матча сезона будет бороться за чемпионство»

Таски считает, что «Спартак» до последнего матча сезона будет бороться за чемпионство РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

«Спартак» на втором месте в чемпионате России, очень хорошо выступает и в группе Кубка России. Сложно сказать, достаточно ли этого, чтобы опередить «Зенит» в таблице и выиграть чемпионат. «Зенит» очень силен, и большая разница по очкам со «Спартаком». Думаю, «Спартак» до последнего матча сезона будет бороться за чемпионство», — сказал Таски «СЭ».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.