Агент Дивеева рассказал, как идут переговоры о продлении контракта игрока с ЦСКА

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал о ходе переговоров с клубом о продлении контракта с 23-летним футболистом.

«Я, футболист и клуб находимся в стадии переговоров по продлению контракта. На какой срок хотим продлить соглашение Дивеева? Пока я сказать не могу, потому что срок контракта является результатом переговоров, а пока они только ведутся», — цитирует агента Sport24.

Он также отметил, что футболист хочет продолжать выступать за ЦСКА.

Дивеев играет в московском клубе с 2019 года. За это время он провел 86 матчей за команду, забив 6 голов. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.