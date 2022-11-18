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Сегодня, 11:13

Агент Дивеева рассказал, как идут переговоры о продлении контракта игрока с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал о ходе переговоров с клубом о продлении контракта с 23-летним футболистом.

«Я, футболист и клуб находимся в стадии переговоров по продлению контракта. На какой срок хотим продлить соглашение Дивеева? Пока я сказать не могу, потому что срок контракта является результатом переговоров, а пока они только ведутся», — цитирует агента Sport24.

Он также отметил, что футболист хочет продолжать выступать за ЦСКА.

Дивеев играет в московском клубе с 2019 года. За это время он провел 86 матчей за команду, забив 6 голов. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-18-agent-diveyeva-rasskazal-o-khode-peregovorov-s-tsska-o-prodlenii-kontrakta
Игорь Дивеев
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