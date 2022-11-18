Колыванов назвал Сычевого лучшим футболистом первой половины сезона РПЛ

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» назвал лучшего футболиста первой половины сезона РПЛ.

«У нас достаточно много футболистов, которые хорошо сыграли в первой половине чемпионата, тот же Промес. Однако я все равно назову Сычевого, тем более он играет в «Оренбурге», где не так просто проявить свои лучшие качества», — сказал Колыванов «СЭ».

Владимир Сычевой из «Оренбурга» является лучшим бомбардиром первой половины сезона РПЛ-2022/23, записав на свой счет 14 голов и 2 результативные передачи.