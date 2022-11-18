Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:50

Колыванов назвал Сычевого лучшим футболистом первой половины сезона РПЛ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» назвал лучшего футболиста первой половины сезона РПЛ.

«У нас достаточно много футболистов, которые хорошо сыграли в первой половине чемпионата, тот же Промес. Однако я все равно назову Сычевого, тем более он играет в «Оренбурге», где не так просто проявить свои лучшие качества», — сказал Колыванов «СЭ».

Владимир Сычевой из «Оренбурга» является лучшим бомбардиром первой половины сезона РПЛ-2022/23, записав на свой счет 14 голов и 2 результативные передачи.

Игорь Колыванов
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Лучик солнца и кусочек счастья». Каким был Александр Горшков
Решение отдать ЧМ Катару вызвало в Цюрихе-2010 общий крик изумления. В воскресенье невероятное станет реальностью
Депутат Госдумы Валуев госпитализирован в одну из московских больниц
«У них не хватает сил и средств для обороны»
Республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финподдержки Украины
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Таски: «Спартак» до последнего матча сезона будет бороться за чемпионство»
Судьи чаще ошибаются в пользу «Спартака» и «Химок». В каждой второй игре РПЛ есть неверное решение арбитра
Агузаров — о Бакаеве в «Динамо»: «10 миллионов и ни копейкой меньше. При всем уважении к Зареме, было именно так»
Галактионов провел первую тренировку в «Локомотиве»
Агент Педриньо назвал некомфортной ситуацию с игровым временем футболиста
Пиняев: «Моя цель не изменилась — хочу себя показать на европейкой арене в лучших клубах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Таски: «Спартак» до последнего матча сезона будет бороться за чемпионство»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости