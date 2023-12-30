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Сегодня, 16:32

Ташуев сообщил, что «Факел» будет стараться подняться выше в турнирной таблице в 2024 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о своих целях на 2024 год.

«Все мои цели на 2024 год связанны с «Факелом». Перед нами стоит одна задача: не вылететь и остаться в РПЛ. Но такая задача была изначально. По ходу сборов будем смотреть дальше. Конечно, мы будем стараться выше подниматься в таблице, но борьба будет ожесточенная. Мы должны дальше продолжать радовать наших болельщиков и достигать успехов. Хочется становиться все лучше и лучше. В прошлом году «Ахмат» тоже был рядом со стыковыми матчами, но поднялся на пятое место. Футбол — непредсказуемая игра, где многие вещи влияют на результат», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

После 18 туров «Факел» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/tashuev-v-2024-godu-fakel-budet-staratsya-podnyatsya-vyshe-v-turnirnoi-tablice-320255/
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Брайан Мансилья

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 15 1 5
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