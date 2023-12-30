Ташуев сообщил, что «Факел» будет стараться подняться выше в турнирной таблице в 2024 году

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о своих целях на 2024 год.

«Все мои цели на 2024 год связанны с «Факелом». Перед нами стоит одна задача: не вылететь и остаться в РПЛ. Но такая задача была изначально. По ходу сборов будем смотреть дальше. Конечно, мы будем стараться выше подниматься в таблице, но борьба будет ожесточенная. Мы должны дальше продолжать радовать наших болельщиков и достигать успехов. Хочется становиться все лучше и лучше. В прошлом году «Ахмат» тоже был рядом со стыковыми матчами, но поднялся на пятое место. Футбол — непредсказуемая игра, где многие вещи влияют на результат», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

После 18 туров «Факел» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).