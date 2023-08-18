Ташуев рассказал, с чем связан неудачный старт «Локомотива»

Экс-главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил, с чем связаны неудачи «Локомотива» на старте сезона.

«Это все-таки молодая команда, а молодежи, как известно, свойственна нестабильность. В качестве противоположного примера можно привести «Реал», цвета которого давно защищают Тони Кроос и Лука Модрич. Оба матерые профессионалы, видевшие все.

У парней из «Локо» хороший потенциал, но им необходимо набраться опыта. Крайне важно, как в непростой ситуации сработает тренер, как настроит подопечных», — цитирует Ташуева RT.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков в 4 матчах.