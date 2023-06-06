Ташуев подвел итоги сезона для «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвел итоги сезона.

«В этом сезоне добились одного из двух лучших результатов в истории «Ахмата». Это положительный момент, но могли и лучше. При этом понимаем свои возможности, понимаем, что нужно еще более усердно работать. Надеюсь, в дальнейшем все будет еще лучше. Оценка за сезон? Я не ставлю оценки», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

«Ахмат» по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял пятое место, набрав 50 очков.