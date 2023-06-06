«Рубин» объявил об уходе Саплинова и Миткова

В связи с истечением сроков арендных соглашений «Рубин» покинули полузащитник Александр Саплинов и нападающий Димитар Митков.

Саплинов был арендован в июле 2022 года у «Ростова». В пяти матчах он не отметился результативными действиями.

Митков был арендован в феврале 2023 года у софийского «Локомотива». Он выходил на поле 11 раз и также не отметился результативными действиями.