Ташаев поддержал братьев Кокориных и Мамаева

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев поддержал хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, а также его брата Кирилла Кокорина. Спортсмен опубликовал фотографию братьев Кокориных в своем Инстаграме и разместил хештег "свободу Кокориным и Мамаеву".

Напомним, Мамаев и братья Кокорины были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Арест был продлен до 8 февраля.

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