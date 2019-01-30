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Ташаев поддержал братьев Кокориных и Мамаева

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Полузащитник "Спартака"  Александр Ташаев поддержал хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева, нападающего "Зенита"  Александра Кокорина, а также его брата Кирилла Кокорина. Спортсмен опубликовал фотографию братьев Кокориных в своем Инстаграме и разместил хештег "свободу Кокориным и Мамаеву".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#свободукокоринымимамаеву

Публикация от tashaev88 (@tashaev88) 30 Янв 2019 в 8:36 PST

Напомним, Мамаев и братья Кокорины были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Арест был продлен до 8 февраля.

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