Красич: «Акинфеев может играть дольше, чем Буффон»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поделился мнением о карьере вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Акинфеев — единственный из той команды, кто не завершил карьеру и является профессиональным футболистом. Сколько он еще может играть? Ой, очень долго! Думаю, сможет играть дольше, чем (45-летний) Буффон», — приводит Sport24 слова Красича.

39-летний серб выступал вместе с 37-летним россиянином за ЦСКА с 2004 по 2010 год.