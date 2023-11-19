Красич: «Акинфеев может играть дольше, чем Буффон»
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поделился мнением о карьере вратаря армейцев Игоря Акинфеева.
«Акинфеев — единственный из той команды, кто не завершил карьеру и является профессиональным футболистом. Сколько он еще может играть? Ой, очень долго! Думаю, сможет играть дольше, чем (45-летний) Буффон», — приводит Sport24 слова Красича.
39-летний серб выступал вместе с 37-летним россиянином за ЦСКА с 2004 по 2010 год.
Источник: sport24.ru
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