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Сегодня, 15:48

Тарханов сообщил, что готов рассмотреть предложение «Химок»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов отреагировал на информацию о том, что подмосковный клуб будет проводить внутреннее разбирательство поведения главного тренера Спартака Гогниева в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).

«Руководители буду разбирать его поведение. Это эмоции. Тем более он с Кавказа. Эмоциональный парень. Я его хорошо знаю. Может сначала высказать что-то, а потом и пожалеть», — приводит «Спорт День За Днем» слова Тарханова.

Также специалист ответил на вопрос, готов ли он возглавить подмосковную команду.

«Будет предложение, рассмотрим, конечно. Я работал два раза в «Химках». В первый раз спас команду от вылета из первой лиги, приняв ее за 6 туров до конца», — добавил Тарханов.

68-летний специалист возглавлял «Химки» в 2010 и 2012-2013 годах. В начале сентября главным тренером подмосковного клуба был назначен Гогниев, который сменил на этом посту Николая Писарева.

На данный момент команда Гогниева занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-gotov-rassmotret-predlozhenie-khimok
Спартак Гогниев
Футбол
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И В Н П +/- О
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Оренбург

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Спартак

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