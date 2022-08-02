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Сегодня, 16:17

Тарханов прокомментировал высокую результативность команд в первых турах РПЛ

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Заслуженный тренер России Александр Тарханов высказался о результативности команд в новом сезоне РПЛ.

«Атака превосходит оборону — тогда забиваются голы. Ошибок защитники, заметил, совершают очень много в первых матчах. Причем каких-то нелепых. Нападение противника их вынуждает. Если взять «Зенит», «Спартак», ЦСКА, там хорошие атакующие группы. Легионеры классные.

Ушли из некоторых команд РПЛ иностранные защитники — посмотрите на проблемы «Динамо», «Краснодара». Наши ребята еще не готовы надежно играть. В ЦСКА Зайнутдинов никогда не действовал в центре обороны, сейчас его туда ставят. «Динамо» три пропустило в Воронеже, хотя могло решить исход матча в свою пользу еще в первом тайме.

На старте сезона часто бывает, что много забивается голов. Очень много эмоций у команд, вышедших наверх, аутсайдеров. Потом они все равно уйдут вниз, но пока на кураже, самоотдаче играют. Потом это все поутихнет, мастерство нужно будет показывать. Его может не оказаться.

Много разных нюансов, объясняющих высокую результативность. Не всех еще форвардов изучили, эффект неожиданности работает. Но хорошо, что такой зрелищный футбол. ЦСКА и «Зенит» отмечу в плане атаки. «Спартак» преобразился. Стали не просто бить и бегать, а играть. Какая-то структура игры появилась. Понятно, что они хотят делать», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-spartak-preobrazilsya-stali-ne-prosto-bit-i-begat-a-igrat/
РПЛ
Александр Тарханов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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