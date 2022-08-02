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«Спартак» может сыграть в юбилейной форме в матче против «Динамо» 20 августа

Руслан Минаев
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«Спартак» может сыграть в юбилейной форме в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» 20 августа, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые получат игровую форму в середине августа. Футболка домашней формы выполнена в красном цвете с белой полосой на груди, на которой располагается эмблема клуба. Также на футболке нанесен узор в виде ромбов. Футболка выездной формы представлена в белом цвете, на груди располагается логотип титульного спонсора.

На обеих комплектах формы эмблема «Спартака» имеет ленту с юбилейной надписью в честь 100-летия клуба.

В мае официальный экипировщик клуба, компания Nike расторгла контракт с московским клубом.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-mozhet-sygrat-match-s-dinamo-v-yubileynoy-forme-ot-nike-1325231/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
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Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
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Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
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Урал

 2 1 0
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Краснодар

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Локомотив

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