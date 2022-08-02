«Спартак» может сыграть в юбилейной форме в матче против «Динамо» 20 августа

«Спартак» может сыграть в юбилейной форме в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» 20 августа, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые получат игровую форму в середине августа. Футболка домашней формы выполнена в красном цвете с белой полосой на груди, на которой располагается эмблема клуба. Также на футболке нанесен узор в виде ромбов. Футболка выездной формы представлена в белом цвете, на груди располагается логотип титульного спонсора.

На обеих комплектах формы эмблема «Спартака» имеет ленту с юбилейной надписью в честь 100-летия клуба.

В мае официальный экипировщик клуба, компания Nike расторгла контракт с московским клубом.