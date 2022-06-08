«Спартак» продлил контракт с Рассказовым до 2023 года

«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Николаем Рассказовым.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, новое соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до 2023 года.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Рассказов дебютировал за основной состав московского клуба в августе 2018 года и с тех пор провел за красно-белых 75 матчей.