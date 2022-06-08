Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:52

«Спартак» продлил контракт с Рассказовым до 2023 года

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Рассказов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Николаем Рассказовым.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, новое соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до 2023 года.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Рассказов дебютировал за основной состав московского клуба в августе 2018 года и с тех пор провел за красно-белых 75 матчей.

Источник: https://t.me/fcsmtg/1579
Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
4
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Фигурное катание пустили по пути деградации: решение ISU позволит побеждать соперницам россиянок, сделав выступления проще
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Локомотив» подписал центрального защитника «Атлетико Паранаэнсе»
ЦСКА продлил контракт с Яковлевым до конца сезона-2024/25
Агент Джикии рассказал подробности восстановления капитана «Спартака» после повреждения глаза
Менеджер Джикии — о повреждении глаза: «Он герой! Понимал, что в столетие трофей очень нужен клубу»
Агент Комппера рассказал, когда тренер «Локомотива» Марвин вернется в Россию
Баженов не считает объективным проведение матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Тарханов: «Федотов — хороший вариант для ЦСКА. Это шаг вперед»

«Локомотив» подписал центрального защитника «Атлетико Паранаэнсе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости