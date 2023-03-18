Тарасова назвала проблему российского футбола

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась с «СЭ» мнением о российском футболе.

«Имея все возможности находиться в начале списка, наш футбол находится в конце. Пусть тренеры думают, что с этим делать. Как ни странно, это вопрос не руководителям, а тренерам», — сказала Тарасова «СЭ».

12 марта Тарасова отмечала, что в российский футбол вложены большие деньги, однако это не повлияло на результаты отечественных команд.