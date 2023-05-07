Тарасов: «Зенит» будет чемпионом, но «Спартак» не обыграет»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мыслями в преддверии матча 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

— Сегодня историческое дерби. Я думаю, что «Зенит» будет чемпионом, но «Спартак» сегодня не проиграет, — приводит «РБ Спорт» слова Тарасова.

— То есть «Зенит» станет чемпионом в следующем туре?

— Я уверен в этом, да.

Сегодня, 7 мая, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках матча 26-го тура РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым «Ростов» на 11 очков, «Спартак» — на 12.