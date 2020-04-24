Тарасов рассказал, когда будет готов к полноценным тренировкам

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов во время совместного эфира «Спорт-Экспресса» и «Сколтеха» рассказал о восстановлении после травмы. В феврале игрок получил перелом ноги.

— Все хорошо, травма позади, я в процессе возвращения в общую группу. Через месяц смогу приступить к тренировкам со всеми. Так что все в порядке. На самоизоляции чуть-чуть сложнее. Но если есть желание восстановиться, будешь делать все возможное. У меня дома небольшой спортивный зал, там есть тренажеры. Занимаюсь с онлайн тренером и физиотерапевтами, которые приезжают ко мне, — сказал Тарасов.