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Тарасов рассказал, когда будет готов к полноценным тренировкам

13:15
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов во время совместного эфира «Спорт-Экспресса» и «Сколтеха» рассказал о восстановлении после травмы. В феврале игрок получил перелом ноги.

— Все хорошо, травма позади, я в процессе возвращения в общую группу. Через месяц смогу приступить к тренировкам со всеми. Так что все в порядке. На самоизоляции чуть-чуть сложнее. Но если есть желание восстановиться, будешь делать все возможное. У меня дома небольшой спортивный зал, там есть тренажеры. Занимаюсь с онлайн тренером и физиотерапевтами, которые приезжают ко мне, — сказал Тарасов.

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