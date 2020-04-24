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Тарасов рассказал, как выбирается клиника для лечения травм

14:01
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
Дмитрий Тарасов. Фото ФК «Рубин»
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов во время совместного эфира «Спорт-Экспресса» и «Сколтеха» рассказал, как готовится к серьезной операции.

— Когда я делал операцию на колене, много узнавал про итальянскую клинику. Собирал информацию, советовался с докторами. Душа к ней легла, и там прошло все успешно. Психологически важно собрать информацию, довериться специалисту в определенной области, с которой у тебя проблемы, — сказал Тарасов.

— Футболист — серьезный актив. Клуб выбирает лечение исходя из того, чтобы операция прошла как можно лучше, и он быстрее восстановился. Зависит от многих факторов, в том числе от денег, — добавил спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский.

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