Тарасов проголосовал за двух игроков «Локомотива»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поставил на первые места в голосовании на лучшего игрока сезона двух футболистов «Локомотива». Игрок выделил Алексея Миранчука на первое место и Гжегожа Крыховяка на второе. Тройку по версии Тарасова замыкает форвард «Арсенала» Евгений Луценко.

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»