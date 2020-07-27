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Тарасов проголосовал за двух игроков «Локомотива»

21:05
Дмитрий Тарасов и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Итоги голосования игроков. Фото "СЭ"
Дмитрий Тарасов и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поставил на первые места в голосовании на лучшего игрока сезона двух футболистов «Локомотива». Игрок выделил Алексея Миранчука на первое место и Гжегожа Крыховяка на второе. Тройку по версии Тарасова замыкает форвард «Арсенала» Евгений Луценко.

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Итоги голосования игроков. Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»

Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»

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