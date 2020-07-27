Тарасов проголосовал за двух игроков «Локомотива»
21:05
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поставил на первые места в голосовании на лучшего игрока сезона двух футболистов «Локомотива». Игрок выделил Алексея Миранчука на первое место и Гжегожа Крыховяка на второе. Тройку по версии Тарасова замыкает форвард «Арсенала» Евгений Луценко.
В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.
Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»
Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»
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