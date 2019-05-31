Тарасов надеется, что "Анжи" выживет

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказал слова поддержки в адрес "Анжи". Он выразил надежду, что команда выживет.

Махачкалинский клуб вылетел из РПЛ по итогам сезона-2018/19, накануне стало известно, что он не будет заявляться на следующий сезон в Олимп-ФНЛ. Тем не менее, существует вероятность, что "Анжи" пройдет внештатную процедуру лицензирования в Олимп-ПФЛ.

– Подводя итоги сезона, хочу поддержать парней из "Анжи". Надеюсь, команда выживет – ребята правда бились, ездили на матчи на автобусах. Это настоящий футбол как страсть! В малых городах и клубах такие проблемы есть. Они есть не только в футболе. Вот президент согласился для спасения театра из Ярославля дать ему специальный статус. Для развития футбола такую проблему надо тоже как-то решать. "Амкар", "Тосно" год назад после победы в Кубке, Сейчас "Анжи"... Сложный вопрос, кто должен поддерживать клуб – государство или частные компании. Но совершенно точно футболисты из Махачкалы ни в чем не виноваты, они бились за себя и город в каждом матче, что я видел. И такие команды могут жить, – написал Тарасов в своем Инстаграме.

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