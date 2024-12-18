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Сегодня, 19:38

Кияшко рассказал о планах по отдыху с Дзюбой: «Будем играть в футбол. Иногда боксировать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тарас Кияшко, тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой.

«Естественно, зимние каникулы, как и всегда, мы будем проводить все вместе дружной компанией. Будем играть в футбол сто процентов. Иногда боксировать. По тренировочному процессу что-то будем делать, но они буквально в 15-х числах [января] улетают на сборы. Будут готовиться к продолжению сезона. Поэтому я думаю, что прям непосредственно тренироваться и готовиться вряд ли будем. У нас будет активный отдых. Играем в футбол на улице и в залах, и в водное поло, и в теннис. Любые игровые виды спорта будут сто процентов задействованы», — сказал Кияшко «СЭ».

В этом сезоне 36-летний нападающий провел за тольяттинцев 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. «Акрон» ушел на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Артем Дзюба
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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