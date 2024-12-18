Кияшко рассказал о планах по отдыху с Дзюбой: «Будем играть в футбол. Иногда боксировать»

Тарас Кияшко, тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой.

«Естественно, зимние каникулы, как и всегда, мы будем проводить все вместе дружной компанией. Будем играть в футбол сто процентов. Иногда боксировать. По тренировочному процессу что-то будем делать, но они буквально в 15-х числах [января] улетают на сборы. Будут готовиться к продолжению сезона. Поэтому я думаю, что прям непосредственно тренироваться и готовиться вряд ли будем. У нас будет активный отдых. Играем в футбол на улице и в залах, и в водное поло, и в теннис. Любые игровые виды спорта будут сто процентов задействованы», — сказал Кияшко «СЭ».

В этом сезоне 36-летний нападающий провел за тольяттинцев 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. «Акрон» ушел на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.