«Атлетико Минейро» объявил о выкупе у ЦСКА контракта Фукса

«Атлетико Минейро» приобрел права на арендованного у ЦСКА защитника Бруно Фукса, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

25-летний игрок продлил контракт до декабря 2028 года.

Фукс играет за «Атлетико Минейро» с января 2023 года. За это время он провел 68 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

В составе ЦСКА бразилец провел 19 игр.