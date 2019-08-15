«Тамбов» заявил на сезон Муниру, Хосонова и Часовских

«Тамбов» заявил на сезон-2019/20 в премьер-лиге полузащитников Салли Муниру и Хетага Хосонова, а также нападающего Андрея Часовских. Об этом сообщает клубный Twitter.

Заявочный лист нашего клуба на текущий сезон РПЛ пополнили ещё три футболиста ?



Ими стали полузащитники Салли Муниру и Хетаг Хосонов, а также нападающий Андрей Часовских.



Удачи, парни! pic.twitter.com/tOx5FoCTHV — ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 15, 2019

26-летний Салли Муниру перешел на правах свободного агента. Ранее он играл за минское «Динамо» и провел за команду 21 матч в прошлом сезоне (одна голевая передача).

21-летний Хетаг Хосонов в прошлом сезоне провел восемь матчей за ЦСКА (один гол) и семь — за «Тамбов».

28-летний Андрей Часовских в прошлом сезоне играл за «Тамбов» и «Луч». В общей сложности он провел 30 матчей и сделал один результативный пас.