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«Тамбов» заявил на сезон Муниру, Хосонова и Часовских

15 августа 2019, 18:54
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«Тамбов» заявил на сезон-2019/20 в премьер-лиге полузащитников Салли Муниру и Хетага Хосонова, а также нападающего Андрея Часовских. Об этом сообщает клубный Twitter.

26-летний Салли Муниру перешел на правах свободного агента. Ранее он играл за минское «Динамо» и провел за команду 21 матч в прошлом сезоне (одна голевая передача).

21-летний Хетаг Хосонов в прошлом сезоне провел восемь матчей за ЦСКА (один гол) и семь — за «Тамбов».

28-летний Андрей Часовских в прошлом сезоне играл за «Тамбов» и «Луч». В общей сложности он провел 30 матчей и сделал один результативный пас.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fctambov68/status/1162028511823114240

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