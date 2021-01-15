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«Тамбов» определился с планами подготовки ко второй части сезона

22:38
«Тамбов» в первой части сезона. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Тамбов» в первой части сезона. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Тамбова» на официальном сайте опубликовала план подготовки ко второй части сезона Тинькофф РПЛ.

«С пятницы, 15 января команда вышла из отпуска. Первый учебно-тренировочный сбор подопечных Сергея Первушина пройдет в Крымске на базе спортивного комплекса «Гигант». В Краснодарском крае «Тамбов» будет тренироваться до 29-го января. В ходе данного этапа подготовки запланирован ряд контрольных матчей», — сообщает клубная пресс-служба.

На данный момент «Тамбов» находится на последнем месте в турнирной таблице с 13 очками. Клуб испытывает финансовые проблемы и задолженности по зарплате перед футболистами.

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/modules/content/page.php?id=4605

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