«Тамбов» определился с планами подготовки ко второй части сезона

Пресс-служба «Тамбова» на официальном сайте опубликовала план подготовки ко второй части сезона Тинькофф РПЛ.

«С пятницы, 15 января команда вышла из отпуска. Первый учебно-тренировочный сбор подопечных Сергея Первушина пройдет в Крымске на базе спортивного комплекса «Гигант». В Краснодарском крае «Тамбов» будет тренироваться до 29-го января. В ходе данного этапа подготовки запланирован ряд контрольных матчей», — сообщает клубная пресс-служба.

На данный момент «Тамбов» находится на последнем месте в турнирной таблице с 13 очками. Клуб испытывает финансовые проблемы и задолженности по зарплате перед футболистами.